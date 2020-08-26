Москва, , 17:44 — REGNUM Правительство РФ предлагает продлить сроки действия стимулирующих выплат для медиков, борющихся с коронавирусом, заявила 26 августа замглавы правительства Татьяна Голикова совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я бы просила вас согласиться с выработанным нами предложением о том, чтобы стимулирующие президентские выплаты, которые были введены вашим решением, были в полном объёме продлены на сентябрь 2020 года», — сказала Голикова.

По её словам, дальнейшие доплаты медикам можно будет рассчитать по ситуации с коронавирусом, которая будет наблюдаться в России в течение сентября.

«Завтра же на заседании правительства мы выделим дополнительно 9,8 млрд рублей на субсидии регионам страны также на осуществление региональных выплат медицинским работникам, которые работают с COVID, и ещё 5 млрд для тех медицинских работников, медицинские организации которых находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти и Московского государственного университета. Просим поддержать эти подходы правительства», — сказала Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ потребовал коренным образом изменить систему дополнительных выплат медикам.