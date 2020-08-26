Ханты-Мансийск, , 17:40 — REGNUM Школа №6 города Ханты-Мансийска готова начать работу в очном формате с 1 сентября 2020 года с учётом требований Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Здесь обучаются 1 265 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в образовательном учреждении.

В школе №6 Ханты-Мансийска расставляют парты с соблюдением социальной дистанции Департамент общественных и внешних связей ХМАО

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Линейка в День знаний вероятна лишь при условии разрешения на её проведение сотрудниками Роспотребнадзора. Пока его нет, поэтому идёт подготовка к классным часам.

«Встречи первоклассников с первым учителем будут организованы в отдельных помещениях для каждого класса, потоки людей будут разведены. Классные руководители сообщат о времени этой встречи родителям заранее», — сообщают в школе.

Скользящее расписание уроков и перемен в школе №6 определено и обеспечивает разведение потоков учащихся. Каждое утро школьников ждёт на входах санитарный фильтр — обязательно будет производиться термометрия.

Отмечается, что ученики не обязаны носить маски. Педагоги будут соблюдать масочный режим в местах общей доступности. Однако преподавать они будут без масок при соблюдении социальной дистанции.

Расписание питания учеников сформировано с учётом наполняемости классов и их безопасной рассадки в столовой.

«В обычное время в нашей столовой размещались ученики из 13 классов. Но в соответствии с установленными требованиями с начала учебного года одновременно приём пищи в столовой смогут осуществить пять или шесть классов», — пояснила директор школы №6 Любовь Васильева.

Она добавила, что в школе будет проводиться дезинфекция и проветривание с соблюдением санитарных требований.

На днях школу №6 посетила глава Югры Наталья Комарова, чтобы вникнуть в работу межшкольного учебного комбината, расположенного на территории учебного заведения. Здесь реализуются в различных кружках 56 программ дополнительного образования. Это программы развития научно-технического творчества школьников, проекты по развитию инженерного мышления у детей, проведение профессиональных проб по стандартам «Worldskills Russia Juniors», обучение старшеклассников рабочим профессиям. Секции и кружки в школе будут работать с учётом соблюдения действующих правил антиковидной безопасности, сообщила директор комбината Наталия Мишуринская.