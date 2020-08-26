Реутов, Московская область, , 17:40 — REGNUM Школьные линейки в школах подмосковного Реутова пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов. Об этом 26 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

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Стоит отметить, что их организуют на улице с соблюдением социальной дистанции. Во время проведения мероприятия не запрещено участие родителей. Однако всем взрослым рекомендовано быть в масках.

Добавим, что в этом году в школы Реутова идут 1,4 тысячи первоклашек. Всего же за парты сядут порядка 10,8 тыс. школьников.