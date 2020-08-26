Москва, , 17:50 — REGNUM В столице стартовала стадия пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса. Об этом 26 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Вакцина Torange.biz

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Исследование проводится совместно с экспертами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Поддержку в этом вопросе также оказывает Фонд прямых инвестиций.

«Проведем их на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот», — написал Собянин.

Читайте развитие сюжета: В Москве исследование вакцины от COVID-19 займёт полгода