Москва, , 17:30 — REGNUM Система дополнительных выплат медикам, противостоящих эпидемии коронавируса, нуждается в коренных изменениях, заявил 26 августа президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

Скорая помощь у Покровской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Система оказалась слишком забюрокраченной, надо убрать все препоны», — сказал Владимир Путин.

Ранее в ходе этого совещания заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова сообщила президенту, что желание приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции выразили уже 27 стран.

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