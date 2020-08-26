Москва, , 17:24 — REGNUM В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на встрече президента России Владимира Путина с правительством. «В настоящее время в Российской Федерации наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — заявила Голикова.

Мужчина в медицинской маске Дарья Антонова © ИА REGNUM

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За весь период в стране полностью сформирована нормативно-методическая база по вопросам борьбы с COVID-19.

«Во всех регионах на сегодняшний день отработан алгоритм оказания помощи больным, в том числе по организации деятельности инфекционных стационаров, амбулаторно-поликлинического звена в условиях как поступления больных с коронавирусной инфекцией, так и с учётом сезонного гриппа и ОРВИ», — указала она.

По её словам, с марта 2020 года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции снизились в 54 раза и на сегодняшний день ежесуточный рост составляет 0,5%.