Асбест, Свердловская область, 26 августа 2020, 18:05 — REGNUM На заводе «Форэс» в Асбесте (Свердловская область) подтвердили смерть работника из-за инцидента на предприятии. Об этом заявили в пресс-службе компании.
Как передаёт портал «Е1», на заводе обещают выплатить компенсацию семье погибшего в размере 100 тыс. рублей, второму пострадавшему помогут материально с реабилитацией.
Также на предприятии отреагировали на публикацию депутата гордумы Натальи Крыловой, которая сообщила о смерти мужчины.
«Мы считаем ненормальным пиариться на смерти человека, как это делает госпожа Крылова, что бы она вам ни говорила», — сказали в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, работник пострадал в ходе разрыва оборудования на предприятии.
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