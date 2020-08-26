Калуга, , 17:26 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 человек за последние сутки, сообщает 26 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 936 положительных результатов тестов, 1 тыс. 121 человек находится на лечении, 6 тыс. 751 человек выздоровел, 64 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (220), в Обнинске (126), в Боровском районе (124), в Людиновском районе (124), в Малоярославецком районе (60) и в Дзержинском районе (58).

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