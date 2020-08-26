Москва, 26 августа 2020, 17:04 — REGNUM Правительство проработает вопрос финансирования региональных программ газификации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с правительством.
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"Крайне низок уровень газификации субъектов ДФО. Поэтому правительство проработает вопрос финансирования региональных программ газификации, возможность направлять на них средства, которые высвобождаются в результате реструктуризации бюджетных кредитов», — заявил Мишустин.
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