Воронеж, , 16:59 — REGNUM Решение по уголовному делу о смерти 15-летней девочки-сироты в лесу вынес суд в Воронежской области. Обвиняемым по делу проходил оперативный дежурный МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района». Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.

Суд (сс) succo

Трагедия произошла 10 марта 2019 года в Борисоглебске. 15-летняя девочка заблудилась и оказалась вблизи поймы реки Ворона на территории лесного массива, прилегающего к 298 км автодороги «Курск-Саратов» на территории города Борисоглебска. Самостоятельно найти дорогу домой она не смогла, и позвонила по номеру 112. Вызов принял диспетчер. Однако объяснить, где находится, девочка не смогла. Ориентируясь на ту информацию, которую удалось получить, на помощь была отправлена бригада скорой. Однако на указанном месте никого не нашли. После этого школьница неоднократно набирала номер 112, сам диспетчер также пытался до нее дозвониться, но безрезультатно.

Дома девочку хватились тоже не сразу: опекун (родители девочки умерли) объяснила, что та и ранее уходила. Тело ребенка было найдено лишь через два дня, 12 марта — девочка замерзла насмерть.

Судом и следствием доказано, что «осужденный, вопреки должностным обязанностям, к сообщению несовершеннолетней о происшествии должного внимания не проявил и достаточных мер по сохранению жизни девочки не предпринял. Он не передал сообщение в дежурно-диспетчерскую аварийно-спасательную службу и в единую дежурно-диспетчерскую службу Борисоглебского городского округа Воронежской области, как указано в регламенте».

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Суд назначил ему наказание у виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года, ему запрещено заниматься профессиональной деятельностью по приему сообщений о чрезвычайных ситуациях и происшествиях от населения и организаций также на два года. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в течение 10 дней.

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