Москва, , 16:56 — REGNUM В Москве по техническим причинам закрылась Новая Третьяковка, сообщили 26 августа в пресс-службе галереи.

Новая Третьяковка Sergey Norin

Продолжает работать только Западное крыло, где представлена выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор».

«По купленным на закрытые выставки билетам на 26 августа 2020 года можно прийти в другой удобный день и время», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, посетители написали в соцсетях о подтопленных помещениях после сильного ливня в Третьяковке и своей эвакуации.

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