Москва, 26 августа 2020, 16:56 — REGNUM В Москве по техническим причинам закрылась Новая Третьяковка, сообщили 26 августа в пресс-службе галереи.
Продолжает работать только Западное крыло, где представлена выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор».
«По купленным на закрытые выставки билетам на 26 августа 2020 года можно прийти в другой удобный день и время», — рассказали в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, посетители написали в соцсетях о подтопленных помещениях после сильного ливня в Третьяковке и своей эвакуации.
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