Новосибирск, , 16:51 — REGNUM В образовательных организациях Новосибирска с 1 сентября будет организован ряд противоэпидемических мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте образования мэрии города.

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К названным мероприятиям относится ежедневная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств; обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков; регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса и режима работы организации и так далее.

«Санитарно-эпидемиологические правила обязательны для исполнения всеми образовательными организациями. Все школы города приняты межведомственными комиссиями к началу учебного года. В школы, в соответствии с заявками от учреждений, направлено финансирование из бюджета города на обеспечение соблюдения санитарных норм», — подчеркнули в департаменте.

В образовательных организациях с программами начального общего, основного общего, среднего общего образования могут быть сорганизованы группы продлённого дня, но их открытие — компетенция самих школ и не является обязательной. Группы могут быть организованы при соблюдении требований санитарно — эпидемиологических правил.

При этом с 1 сентября за каждым классом должен быть закреплён отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования.

«По итогам собеседования с руководителями общеобразовательных организаций установлено, что специализированные кабинеты не закреплены за классами. В связи с этим лабораторные работы будут организованы в соответствии с учебным планом по установленному графику с соблюдением действующих санитарных правил и норм, — уточнили в городском департаменте образования. — Работа общеобразовательной организацией должна осуществляться по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка, режим работы (пятидневная или шестидневная учебная неделя) общеобразовательных учреждений относится к компетенции образовательной организации».

При этом в школах, работающих в две смены, обучение первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в первую смену.

«При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела), они должны быть изолированы с момента признаков до приезда бригады скорой помощи. Для оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания во всех образовательных организациях города расположены медицинские блоки. Медицинский блок отделения медицинской помощи обучающимся состоит из кабинета врача-педиатра (фельдшера) и процедурного кабинета. Для временной изоляции заболевших детей допускается использование медицинского и (или) процедурного кабинета. Медицинское обслуживание в школе осуществляется медицинскими организациями в соответствии с договорами», — заявили в мэрии.

В департаменте подчеркнули, что нагрузку на учителей в целом увеличивать не планируется. В иных случаях переработку обещают оплатить в соответствии с законодательством РФ.