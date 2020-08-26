Москва, , 16:50 — REGNUM В большинстве университетов праздник 1 сентября состоится в традиционном формате. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече президента России Владимира Путина с правительством.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

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"1 сентября во всех университетах, как и во всех школах, традиционно празднуют начало учебного года», — заявил Фальков.

«День знаний состоится. В абсолютном большинстве университетов новый учебный год начнётся 1 сентября в традиционном формате. С учётом рекомендаций Роспотребнадзора в вузах пройдут ознакомительные мероприятия для первоклассников, онлайн-лекции ведущих учёных и выдающихся выпускников», — подчеркнул он.

С первого дня обучения при этом будет организована работа по санитарно-гигиеническому просвещению.