Москва, , 16:44 — REGNUM На обеспечение горячим питанием школьников выделено почти 30 млрд рублей на 2020−2022 годы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента России Владимира Путина с правительством.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина с членами правительства — все новости»

"Правительством выделены дополнительные средства для 27 субъектов Российской Федерации — это почти 30 млрд рублей на 2020−22 годы. Деньги доведены до регионов. Также заключены со всеми регионами соглашения, в которых прописан график устранения всех несоответствий», — заявил Кравцов.

«На сегодняшний день более половины проблемных зон — а это 1125 школ — приведены в соответствие с требованиями», — указал он.

Ранее президент России дал поручение обеспечить школьников горячим питанием с 1 сентября 2020 года не только в тех 58 регионах, которые готовы по соответствующим требованиям Роспотребнадзора, но и во всех остальных.

Читайте развитие сюжета: Убрать все препоны! Путин призвал изменить систему допвыплат медикам