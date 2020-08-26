Москва, , 16:39 — REGNUM Выплаты за классное руководство будут держаться на особом контроле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента России Владимира Путина с правительством.

Сергей Кравцов Edu.gov.ru

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«Мы приняли решение учитывать выплаты за классное руководство отдельно. Это позволит не смешивать их с заработной платой и другими начислениями, которые сокращаться не должны. Это для нас — принципиальный вопрос. Будем держать его на контроле совместно с Федеральной налоговой службой», — заявил Кравцов.