Москва, , 16:32 — REGNUM В Москве здание Третьяковской галереи на Крымском Валу затоплено из-за сильного дождя. Об этом 26 августа сообщили очевидцы в социальных сетях.

Ливень Екатерина Булатова © ИА REGNUM

На кадрах, опубликованных в сети, на паркете галереи видны лужи. Очевидцы рассказали, что были выведены на улицу вместе с другими посетителями.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы рекомендуют использовать общественный транспорт для передвижения по городу из-за непогоды.

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