Москва, , 16:32 — REGNUM Российские школы подготовились к проведению занятий с учётом новых эпидемиологических требований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента России Владимира Путина с правительством.

Школа в условиях пандемии Алексей Колчин © ИА REGNUM

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"Мы направили в регионы совместное с Роспотребнадзором письмо — ещё раз чётко, по пунктам довели до коллег те новые требования и правила, составленные в строгом соответствии с рекомендациями врачей и специалистов, которым всем необходимо следовать», — заявил Кравцов.

«Основные из них — это дезинфекция помещений, разведение по времени потоков учащихся, закрепление за классом своего кабинета, телеметрия. Повторю: к реализации этих мер готовы все школы и образовательные организации, включая новые», — подчеркнул он.