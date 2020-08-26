Асбест, Свердловская область, , 18:03 — REGNUM В Асбесте (Свердловская область) скончался рабочий, пострадавший из-за разрыва оборудования на местном заводе. Об этом сообщила депутат гордумы Наталья Крылова в Facebook.

У погибшего были серьёзные ожоги тела после происшествия. В ночь на 21 августа 2020 года на предприятии произошла разгерметизация одной из шаровых мельниц мокрого помола. В ходе инцидента пострадал ещё один рабочий.

У покойного остались жена и трое детей.

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