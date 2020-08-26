Москва, , 16:28 — REGNUM Все организации сферы общего образования в России готовы к началу нового учебного года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента России Владимира Путина с правительством.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Все школы, а также детские сады и учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы», — заявил Кравцов.

Свыше 90 тыс. различных образовательных организаций в целом по стране завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности, указал он.