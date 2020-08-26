Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, 30 младенцев не могут воссоединиться со своими биологическими родителями из Китая. После их рождения суррогатными матерями в России малыши должны были быть переданы биологическим родителям, однако запрет на перевозки вынудил российские государственные органы поместить китайских детей в детский дом.

Возникшей проблемой занялась уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. Детский омбудсмен обеспокоена, что сложившаяся ситуация может повториться и повлечь за собой резкий рост количества воспитанников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это вызовет необходимость в разворачивании дополнительных койко-мест, на что необходимы дополнительные средства. Кроме того, обеспокоена Митянина тем, что некоторые дети, рожденные суррогатными матерями, были выписаны из родильных домов по доверенностям, выданным биологическими родителями на имя третьих лиц.

«В настоящее время учет таких детей на территории Санкт-Петербурга, контроль за соблюдением их прав и интересов, в том числе предоставлением медицинских услуг, принятием мер по легализации их нахождения на территории Российской Федерации никем не реализуется», — уточнили в аппарате уполномоченного.

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Митянина попросила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова собрать совещание с участием профильных специалистов, а также Генерального консульства Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге, чтобы рассмотреть проблему и найти решение, как передать китайских детей их биологическим родителям.

Отметим, в настоящий момент Россия является одной из немногих стран в мире, где законодательно разрешено суррогатное материнство. Это привлекло иностранных граждан, в чьих странах такая вспомогательная репродуктивная технология ограничена.

Большой популярностью российского суррогатного материнства пользуется у граждан КНР. Помимо прочего их привлекает и то, что у суррогатных матерей нет законного права претендовать на рожденного ими ребенка. В 2017 году Верховный суд РФ постановил, что права на детей есть только у биологических родителей.

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