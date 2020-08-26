Новосибирск, , 16:12 — REGNUM Новый учебный год в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) начнётся в очном формате, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Сохранится и масочный режим. Об этом ИА REGNUM сообщила проректор по воспитательной работе и социальным вопросам вуза Елена Неверова.

Измерение температуры Екатерина Калаева © ИА REGNUM

«В первую очередь, все вузы обязаны провести определённые санитарно-гигиенические мероприятия. Это генеральная уборка всех помещений перед первым сентября, их проветривание, кондиционирование и так далее. В местах общего пользования должны стоять приборы для обеззараживания воздуха — рециркуляторы. НГУЭУ закупил десять таких приборов — они мобильные, их можно переносить, что очень удобно.

Следующий момент — это гигиеническая обработка рук при входе в университет. На входе во все корпуса, столовые, общежитие, бассейн и другие помещения — везде будут располагаться бесконтактные дезинфекторы. Дополнительно в НГУЭУ закуплено 149 нажимных дезинфекторов, которые необходимо по предписанию иметь в туалетных комнатах, на кухнях в общежитии и в малогабаритных помещениях, где тоже предусмотрена гигиеническая обработка рук.

Третье обязательное условие — это проведение термометрии. С 1 сентября ни один человек не зайдёт в университет без проверки температуры. Мы будем измерять температуру потоковым бесконтактным способом, для чего вуз закупает арочные металлодетекторы с функцией измерения температуры, которые также будут стоять у каждого входа в учебные корпуса. С температурой выше 37 градусов пройти в университет будет нельзя.

Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Новосибирского государственного университета экономики и управления Елена Неверова

Основным условием, которое на сегодняшний день поддерживается в вузе, — масочный режим. Все студенты, преподаватели и сотрудники должны находиться в университете в масках. Будет установлен контроль за соблюдением масочного режима на занятиях. Преподавателям разрешается проводить лекции без маски, но при этом все студенты должны использовать их. Вуз закупает для всех многоразовые маски. Они будут выданы перед первым сентября под подпись.