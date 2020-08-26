Сыктывкар, , 16:12 — REGNUM В Печорском районе Коми обнаружены сотни кубометров коммунальных и промышленных отходов. Горы мусора расположены прямо под большими плакатами с надписью: «Свалка мусора — запрещена». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского отделения ОНФ.

Активисты зафиксировали две крупные территории с мусором в лесу под Печорой. Первая загрязненная зона расположена в районе 15 км автодороги от райцентра до поселка Белый-Ю. Здесь россыпь больших свалок бытовых и промышленных отходов. Причем свалки отравляют не только лес, но и водные объекты — недалеко небольшие озера и малые речки. Второй мусорный объект — гигантская свалка в районе поселка Изъяю, в городское поселение Кожва в 10 км от Печоры. Здесь также зеленая зона вблизи реки Печора.

По словам местных предпринимателей, одна из причин образования свалок последствия «мусорной реформы».

«Как выяснилось, организация ООО «Консул», ранее обслуживающая местный полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), на протяжении нескольких лет работала без соответствующей лицензии. А новая организация «Центр экологического партнерства», приступившая к работе в августе 2020 года, столкнулась с массой проблем, копившихся годами. Среди них — произвольное складирование отходов на подъездную дорогу, пожароопасная ситуация, связанная с отсутствием подъезда к местному озеру. Сама дорога к полигону никем не обслуживается, так как частично находится на муниципальных землях, а частично на землях лесного фонда», — сообщили в ОНФ.

Обращение ОНФ о необходимости ликвидации свалок направлено в республиканское министерство природных ресурсов, прокуратуру и администрацию Печорского района.