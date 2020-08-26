Москва, , 16:10 — REGNUM Российский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи планирует изучить вторичный иммунитет к коронавирусу после вакцинации. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

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«Мы будем проводить серьёзные исследования. Даже если титр антител упал, это ещё не значит, что человек не защищён, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, сам он поставил себе прививку от COVID-19 новой вакциной еще весной. Через год после вакцинации, отметил Гинцбург, нужно будет сдать анализ и выяснить, сохранились ли титры антител. Исследование вторичного иммунитета будет проходить в качестве отдельного проект, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.

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