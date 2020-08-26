Екатеринбург, , 16:06 — REGNUM Знаки «Остановка запрещена» появятся ещё на трёх улицах Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Знак «Остановка запрещена» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Останавливаться запретят на участках улиц Чемпионов (от Лучистой до Городской) и Комсомольская (от Первомайской до переулка Лобачевского), а также на дублёре проспекта Сахарова (от Рябинина до Вильгельма де Геннина).

Остановки запретят по просьбам горожан. Таким образом, уверены жители, будет увеличена пропускная способность улично-дорожной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге затопило улицу из-за ночного дождя.

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