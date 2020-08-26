Душанбе, , 15:59 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Таджикистана объединило праздники тыквы, дыни и арбуза из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает агентство «Ховар».

Единый праздник бахчевых культур состоится 30 августа. В этот день будет организована ярмарка и продажа сельхозпродукции. В Душанбе ярмарка пройдет в торговом центре «Мехргон».

Напомним, 13 декабря 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о проведении фестивалей, выставок, праздников и конкурсов народных традиций и ремесел.

Согласно документу, в последнее воскресенье августа отмечается праздник тыквы, а в первую субботу сентября — праздник дыни и арбуза.