Красногорск, , 16:34 — REGNUM В Подмосковье проводится проверка готовности жилого фонда к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Региональная Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) провела плановые проверки в 13 тысячах домов. Это составляет около четверти от всего многоквартирного жилого фонда области.

«Почти в половине случаев были выявлены различного рода нарушения. Однако по каждому случаю инспекторы ГЖИ выдали соответствующие предписания об устранении, все они будут исполнены в сроки, установленные законом», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

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