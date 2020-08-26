Курск, , 15:54 — REGNUM В Курской области 26 августа зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе выявлено 6975 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 5837 пациентов, в том числе 39 — за последние сутки. Скончались 53 человека.

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