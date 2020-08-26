Липецк, , 15:48 — REGNUM В Липецкой области 26 августа подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 4985 положительных тестов.

За весь период наблюдения 4530 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 24 — за последние сутки. 430 пациентов находятся на лечении, 25 человек скончались.