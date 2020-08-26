Курск, , 15:41 — REGNUM Курская область вошла в «зелёную» зону по ситуации с распространением коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, такую оценку региону дали эксперты по статистике и моделированию Центра экономических исследований.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

В целом ситуацию с коронавирусом в регионе можно считать спокойной, но медицинские учреждения готовятся на случай возникновения второй волны распространения коронавируса. Уже развернуты дополнительные места, закуплено медицинское оборудование, создан достаточный запас средств индивидуальной защиты и медикаментов, необходимых для лечения пациентов с COVID-19, гриппом и ОРВИ.

По данным областного комитета здравоохранения, в регионе организовано 704 койки для пациентов с COVID-19. Их принимают в БСМП, курской городской больнице № 6, больнице в Железногорске и областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко.

К открытию готовится ковидный стационар на 60 мест на базе городской больницы №4. Уже поставлено 105 аппаратов ИВЛ, ожидается еще 153. Это полностью покроет потребность региона. Новые томографы установлены в областной инфекционной больнице Семашко и больнице Железногорска, еще три аппарата будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

В регионе работают четыре лаборатории, где выполняются исследовании на коронавирус. Лаборатория клинического кожвендиспансера при необходимости сможет увеличить и количество тестов на антитела до тысячи в сутки.

При ухудшении эпидситуации для пациентов с коронавирусом развернут еще 310 дополнительных мест в медучреждениях областного центра и 140 в центральных районных больницах.

Читайте развитие сюжета: В Курской области выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом