Найроби, , 16:10 — REGNUM Правительство Кении готово изменить дату открытия школ в любое время в зависимости от развития пандемии коронавируса. Об этом передаёт кенийский телеканал Citizen TV со ссылкой на заявление секретаря министерства образования Кении профессора Джорджа Магохи.

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Исходя из того, что число случаев заражения коронавирусом в Кении уменьшается, профессор отметил, что дата возобновления работы школ может быть перенесена на более ранние сроки, чем планировалось первоначально. Напомним, что ранее в министерстве образования Кении исключили возможность возобновления занятий в 2020 учебном году, подчеркнув, что школы откроются не ранее января 2021 года.

Выступая в округе Мигори, где он посетил учебные учреждения, чтобы оценить их готовность к потенциальному открытию, профессор Магоха отметил, если тенденция сохранится и кривая выявленных случаев заражения вирусом сгладится, то министерство пересмотрит академический календарь.

«Наши дети должны быть в достаточной безопасности, когда они вернутся [на учебу]. Мы делаем все возможное, включая обеспечение доступности источников воды и дезинфицирующих средств… мы даже в процессе предоставления масок там, где это возможно», заявил он.

Со своей стороны, губернатор Мигори Окот Обадо призвал правительство улучшить инфраструктуру в школах, чтобы учащиеся могли быть в безопасности, когда они возобновят учебу.

Ранее ВОЗ и ЮНИСЕФ призывали к открытию школ в странах Африки, поскольку длительное пребывание школьников дома приводит к росту насилия и подростковых беременностей.

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