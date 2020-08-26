Ярославль, , 15:36 — REGNUM Епископ Некрасовский Борис из Ярославской митрополии назначен в Карелию — епископом Костомукшским и Кемским. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Епископ Борис Страница Екатерины Парунян в Facebook

Назначение состоялось 25 августа на заседании Священного Синода. Предшественник ярославского епископа епископ Игнатий был отстранён от должности на том же заседании. Этому предшествовал ряд скандалов вокруг архиерея. Его ждёт церковный суд.

В отличие от епископа Игнатия епископ (ранее иеромонах и игумен) Борис (Баранов) в Ярославском митрополии запомнился скромностью и смирением, а также проповеднической деятельностью. На его место никто не назначен, так как отдельной Некрасовской епархии в митрополии нет. Епископ Борис являлся викарием, то есть помощником в управлении Ярославской митрополией.

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