Екатеринбург, , 15:38 — REGNUM На Среднем Урале из-за пандемии COVID-19 закрылся каждый десятый фитнес-клуб, сообщил член Общественной палаты Екатеринбурга Антон Гиренко-Коцуба.

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Как передаёт портал «Е1», около 30 клубов не выдержали испытаний, вызванных пандемией. Всего в регионе существовало 300 фитнес-организаций в начале 2020 года.

«Мы уже начали работать практически в полноценном режиме, но понимаем, что сложности нас еще ждут», — сказал Гиренко-Коцуба.

Часть клиентов до сих пор опасается идти в зал, признал общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области разрешили фитнес-клубам принимать ограниченные группы посетителей в помещениях.

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