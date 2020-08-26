Коломыя, 26 августа 2020, 15:38 — REGNUM Жители города Коломыя в Ивано-Франковской области Украины выступили против ужесточения карантинных ограничений, сообщило 26 августа местное издание «Галицкий корреспондент».
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У здания городской администрации собрались работники учреждений общественного питания и отдыха. Они не довольны тем, что Коломыю включили в так называемую «красную» зону адаптивного карантина.
Люди пожаловались на убытки и заявили, что повторное ужесточение карантинных мер окончательно убьёт бизнес.
Люди перекрыли дорогу перед местной администрацией и ждут решения сессии местного совета.
Напомним, ранее жители Черновцов добились того, что местная администрация разрешила предприятиям и учреждениям работать с соблюдением необходимых противоэпидемических мер.
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