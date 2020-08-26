Коломыя, , 15:38 — REGNUM Жители города Коломыя в Ивано-Франковской области Украины выступили против ужесточения карантинных ограничений, сообщило 26 августа местное издание «Галицкий корреспондент».

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У здания городской администрации собрались работники учреждений общественного питания и отдыха. Они не довольны тем, что Коломыю включили в так называемую «красную» зону адаптивного карантина.

Люди пожаловались на убытки и заявили, что повторное ужесточение карантинных мер окончательно убьёт бизнес.

«Мы только вышли на определённые докарантинные показатели и нас снова закрывают. Мы не готовы. Вы хотите убить бизнес? Вы хотите убить экономику? Я считаю, что это неправильно», — рассказала одна из участниц акции протеста.

Люди перекрыли дорогу перед местной администрацией и ждут решения сессии местного совета.

Напомним, ранее жители Черновцов добились того, что местная администрация разрешила предприятиям и учреждениям работать с соблюдением необходимых противоэпидемических мер.

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