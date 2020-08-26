26 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Калининград, , 16:52 — REGNUM В период летних отпусков 2020 года Калининградская область у российских туристов вошла в десятку самых популярных направлений. К концу августа туристический поток в этом балтийском регионе побил все рекорды, занято около 97 процентов номеров отелей и других мест размещения.

Строящиеся отели на побережье Балтийского море в районе города Зеленоградск Дарья Драй © ИА REGNUM

Причудливое сочетание прошлого и настоящего, белоснежные песчаные пляжи и янтарное богатство создают неповторимость и притягательность этого региона России. Манит туристов и аномально теплая погода в этом году, с температурой на 4−5 градусов выше климатической нормы.

Куршская коса Дарья Драй © ИА REGNUM

Калининградская область имеет богатое драматическими событиями прошлое, связанное с Восточной Пруссией, Семилетней войной, Первой мировой войной и кровопролитными сражениями во время Второй Мировой войны, по окончании которой, в соответствии с решением Потсдамской конференции, северная часть бывшей Восточной Пруссии была передана СССР. После его распада Калининградская область оказалась эксклавом, отрезанным от остальной России территориями Литвы и Белоруссии.

Здания в центре Калининграда Дарья Драй © ИА REGNUM

Калининград — столица области, и второй по величине город в Северо-Западном регионе. Город сочетает в себе, казалось бы, не сочетаемые моменты, что придает ему определенный шарм.

Берег Балтийского моря Дарья Драй © ИА REGNUM

Кафедральный собор

По традиции знакомство с Калининградом лучше начинать с Кафедрального собора — главной достопримечательности и символа города. Собор — единственное здание в историческом центре, которое чудом уцелело после жесточайших бомбардировок Второй Мировой войны. Храм был заложен в 1333 году на острове Кнайпхоф (ныне остров Канта) и строился на протяжении около полувека. Является образцом сочетания готического и романского стилей. В 1804 году в профессорском склепе был похоронен великий философ Иммануил Кант. Считается, что именно благодаря этому захоронению собор был спасен от уничтожения.

Кафедральный собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Могила Имануила Канта Дарья Драй © ИА REGNUM Витриж в Кафедральном соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас собор отреставрирован, в нем находится музей самого собора и музей Канта. Здесь регулярно проходят органные концерты, которыми может насладиться любой желающий за отдельную плату.

Орган в Кафедральном соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Кафедральный собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Рыбная деревня

Недалеко от собора находится этнографический и торгово-ремесленный центр «Рыбная деревня» — любимое место отдыха горожан и туристов. Ранее здесь находился знаменитый городской рыбный рынок. Место представляет собой городской квартал, застроенный современными зданиями в довоенном стиле города Кёнигсберга. Расположен на Октябрьском острове на набережной реки Преголя, сохранившей свое восточно-прусское название.

Квартал Рыбная деревня Дарья Драй © ИА REGNUM

Река Преголя Дарья Драй © ИА REGNUM

Река Преголя Дарья Драй © ИА REGNUM Река Преголя Дарья Драй © ИА REGNUM

Рестораны в Квартале Рыбная деревня Дарья Драй © ИА REGNUM

Остров Канта и Квартал Рыбная деревня Дарья Драй © ИА REGNUM Дом советов и Квартал Рыбная деревня Дарья Драй © ИА REGNUM

Закат на Реке Преголя Дарья Драй © ИА REGNUM

Отсюда хорошо видно бывший Дом советов — самый знаменитый «долгострой» Калининграда, ставший символом ушедшей советской эпохи.

Дом Советов Дарья Драй © ИА REGNUM

Продажа сувениров Дарья Драй © ИА REGNUM

Калининградская область интересна не только своим главным городом. Удивительные красоты открываются на побережье Балтийского моря.

Окно исторического здания Дарья Драй © ИА REGNUM

Светлогорск

Светлогорск — город-курорт со стажем. Раньше носил название Раушен (нем. «шум у моря»). Отдыхать здесь начали с начала 19 века, а популяризировал городок прусский король Фридрих Вильгельм IV, посетивший эти места в 1840 году после своей коронации.

Побережье Балтийского море в районе города Светлогорск Дарья Драй © ИА REGNUM

Город Светлогорск Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас Светлогорск имеет наиболее развитую санаторно-курортную инфраструктуру в регионе, в летние месяцы на 13 тысяч жителей приходится около 30 тысяч туристов. Сюда приезжают отдохнуть, поправить здоровье, насладиться Балтийским морем. Город расположен на приморских холмах и состоит из двух ярусов. Верхний возвышается над уровнем моря почти на 50 метров. Эти районы соединяет канатная дорога.

Отдыхающие на берегу Балтийского моря Дарья Драй © ИА REGNUM Отдыхающие в Светлогорскк Дарья Драй © ИА REGNUM

Отдыхающий на берегу Балтийского моря Дарья Драй © ИА REGNUM

Отдыхающиу на берегу Балтийского моря Дарья Драй © ИА REGNUM Девушка отдыхает на берегу Балтийского моря Дарья Драй © ИА REGNUM

Ужин в Светлогорске берегу Балтийского моря Дарья Драй © ИА REGNUM

Главная достопримечательность Светлогорска — 25 метровая водонапорная башня водолечебницы, построенная в 1908 году. Скромное великолепие и оригинальность постройки, с вьющимся по стенам диким виноградом и солнечными часами, не оставляют равнодушным.

Водонопорная башня в Светлогорске Дарья Драй © ИА REGNUM

Украшением променада Светлогорска являются солнечные часы диаметром 5 метров, выложенные красочной мозаикой. Часы показывают время с точностью до 15 минут.

Солнечное часы на Светлогорском променаде Дарья Драй © ИА REGNUM

Закат на Балтийском море Дарья Драй © ИА REGNUM

Зеленоградск

Другой известный курорт области — Зеленоградск. Первое упоминание городка Кранц (довоенное название) приходится на 1252 год, что позволяет считать это место первым поселением тевтонских рыцарей на территории региона. Является наиболее близким от Калининграда курортом (20−30 минут на электричке), что делает его популярным местом отдыха для жителей области.

Побережье Балтийского море в районе города Зеленоградск Дарья Драй © ИА REGNUM

Город Зеленоградск Дарья Драй © ИА REGNUM Граффити на стене здания в Зеленоградске Дарья Драй © ИА REGNUM

Закат на Балтийском море Дарья Драй © ИА REGNUM

Побережье и Балтийского море в районе города Зеленоградск Дарья Драй © ИА REGNUM Побережье и Балтийского море в районе города Зеленоградск Дарья Драй © ИА REGNUM

Закат на Балтийском море Дарья Драй © ИА REGNUM

Из Зеленоградска можно отправиться на Куршскую косу.

Куршская коса

Куршская коса по праву является визитной карточкой Калининградской области. Узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной формы, отделяющая пресный Куршский залив от соленого Балтийского моря. Ее протяженность — 98 км, 48 км из которых принадлежит России, остальное — Литве. Самое узкое место — всего 400 метров, самое широкое — 4 километра.

Лебедь в Куршском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

Лодка на берегу Куршского залива Дарья Драй © ИА REGNUM Водные лилии в Куршском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

Кайтсерфинг на Куршской косы Дарья Драй © ИА REGNUM

Кайтсерфинг на Куршской косы Дарья Драй © ИА REGNUM Кайтсерфинг на Куршской косы Дарья Драй © ИА REGNUM

На российской части косы разместились три поселка — Лесной, Рыбачий и Морское. Последний поселок наиболее живописный из всех. Именно там можно увидеть уникальную природную особенность — белоснежные дюнные ландшафты. Настоящие горы из песка, которые все время меняют размер и формы. Здесь находится знаменитая дюна — Высота Эфа. Это самая высокая дюна в Европе, ее высота достигает 62 метров, откуда открывается потрясающий вид на Куршский залив.

Куршская коса Дарья Драй © ИА REGNUM

Дюны Эфа Дарья Драй © ИА REGNUM Дюны Эфа Дарья Драй © ИА REGNUM

Растительность на берегу Куршской косы Дарья Драй © ИА REGNUM

На территории косы благоустроены различные смотровые площадки, откуда можно наслаждаться невероятными видами Балтийского побережья.

Смотровая площадка на Куршской косы Дарья Драй © ИА REGNUM

Кафе на Куршской косы Дарья Драй © ИА REGNUM