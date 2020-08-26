Калининград, 26 августа 2020, 16:52 — REGNUM В период летних отпусков 2020 года Калининградская область у российских туристов вошла в десятку самых популярных направлений. К концу августа туристический поток в этом балтийском регионе побил все рекорды, занято около 97 процентов номеров отелей и других мест размещения.

Строящиеся отели на побережье Балтийского море в районе города Зеленоградск
Строящиеся отели на побережье Балтийского море в районе города Зеленоградск
Дарья Драй © ИА REGNUM

Причудливое сочетание прошлого и настоящего, белоснежные песчаные пляжи и янтарное богатство создают неповторимость и притягательность этого региона России. Манит туристов и аномально теплая погода в этом году, с температурой на 4−5 градусов выше климатической нормы.

Куршская коса
Куршская коса
Дарья Драй © ИА REGNUM

Калининградская область имеет богатое драматическими событиями прошлое, связанное с Восточной Пруссией, Семилетней войной, Первой мировой войной и кровопролитными сражениями во время Второй Мировой войны, по окончании которой, в соответствии с решением Потсдамской конференции, северная часть бывшей Восточной Пруссии была передана СССР. После его распада Калининградская область оказалась эксклавом, отрезанным от остальной России территориями Литвы и Белоруссии.

Здания в центре Калининграда
Здания в центре Калининграда
Дарья Драй © ИА REGNUM

Калининград — столица области, и второй по величине город в Северо-Западном регионе. Город сочетает в себе, казалось бы, не сочетаемые моменты, что придает ему определенный шарм.

Берег Балтийского моря
Берег Балтийского моря
Дарья Драй © ИА REGNUM

Кафедральный собор

По традиции знакомство с Калининградом лучше начинать с Кафедрального собора — главной достопримечательности и символа города. Собор — единственное здание в историческом центре, которое чудом уцелело после жесточайших бомбардировок Второй Мировой войны. Храм был заложен в 1333 году на острове Кнайпхоф (ныне остров Канта) и строился на протяжении около полувека. Является образцом сочетания готического и романского стилей. В 1804 году в профессорском склепе был похоронен великий философ Иммануил Кант. Считается, что именно благодаря этому захоронению собор был спасен от уничтожения.

Кафедральный собор
Кафедральный собор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Могила Имануила Канта
Витриж в Кафедральном соборе
Могила Имануила Канта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Витриж в Кафедральном соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас собор отреставрирован, в нем находится музей самого собора и музей Канта. Здесь регулярно проходят органные концерты, которыми может насладиться любой желающий за отдельную плату.

Орган в Кафедральном соборе
Орган в Кафедральном соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кафедральный собор
Кафедральный собор
Дарья Драй © ИА REGNUM

Рыбная деревня

Недалеко от собора находится этнографический и торгово-ремесленный центр «Рыбная деревня» — любимое место отдыха горожан и туристов. Ранее здесь находился знаменитый городской рыбный рынок. Место представляет собой городской квартал, застроенный современными зданиями в довоенном стиле города Кёнигсберга. Расположен на Октябрьском острове на набережной реки Преголя, сохранившей свое восточно-прусское название.

Квартал Рыбная деревня
Квартал Рыбная деревня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Река Преголя
Река Преголя
Дарья Драй © ИА REGNUM
Река Преголя
Река Преголя
Река Преголя
Дарья Драй © ИА REGNUM
Река Преголя
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рестораны в Квартале Рыбная деревня
Рестораны в Квартале Рыбная деревня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Остров Канта и Квартал Рыбная деревня
Дом советов и Квартал Рыбная деревня
Остров Канта и Квартал Рыбная деревня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дом советов и Квартал Рыбная деревня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Закат на Реке Преголя
Закат на Реке Преголя
Дарья Драй © ИА REGNUM

Отсюда хорошо видно бывший Дом советов — самый знаменитый «долгострой» Калининграда, ставший символом ушедшей советской эпохи.

Дом Советов
Дом Советов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Продажа сувениров
Продажа сувениров
Дарья Драй © ИА REGNUM

Калининградская область интересна не только своим главным городом. Удивительные красоты открываются на побережье Балтийского моря.

Окно исторического здания
Окно исторического здания
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ленинский проспект
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ленинский проспект
Дарья Драй © ИА REGNUM
Советские рисунки на Дворце юности
Дарья Драй © ИА REGNUM
Карта старого города Кенигсберга
Дарья Драй © ИА REGNUM

Светлогорск

Светлогорск — город-курорт со стажем. Раньше носил название Раушен (нем. «шум у моря»). Отдыхать здесь начали с начала 19 века, а популяризировал городок прусский король Фридрих Вильгельм IV, посетивший эти места в 1840 году после своей коронации.

Побережье Балтийского море в районе города Светлогорск
Побережье Балтийского море в районе города Светлогорск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Город Светлогорск
Город Светлогорск
Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас Светлогорск имеет наиболее развитую санаторно-курортную инфраструктуру в регионе, в летние месяцы на 13 тысяч жителей приходится около 30 тысяч туристов. Сюда приезжают отдохнуть, поправить здоровье, насладиться Балтийским морем. Город расположен на приморских холмах и состоит из двух ярусов. Верхний возвышается над уровнем моря почти на 50 метров. Эти районы соединяет канатная дорога.

Отдыхающие на берегу Балтийского моря
Отдыхающие в Светлогорскк
Отдыхающие на берегу Балтийского моря
Дарья Драй © ИА REGNUM
Отдыхающие в Светлогорскк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Отдыхающий на берегу Балтийского моря
Отдыхающий на берегу Балтийского моря
Дарья Драй © ИА REGNUM
Отдыхающиу на берегу Балтийского моря
Девушка отдыхает на берегу Балтийского моря
Отдыхающиу на берегу Балтийского моря
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка отдыхает на берегу Балтийского моря
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ужин в Светлогорске берегу Балтийского моря
Ужин в Светлогорске берегу Балтийского моря
Дарья Драй © ИА REGNUM

Главная достопримечательность Светлогорска — 25 метровая водонапорная башня водолечебницы, построенная в 1908 году. Скромное великолепие и оригинальность постройки, с вьющимся по стенам диким виноградом и солнечными часами, не оставляют равнодушным.

Водонопорная башня в Светлогорске
Водонопорная башня в Светлогорске
Дарья Драй © ИА REGNUM

Украшением променада Светлогорска являются солнечные часы диаметром 5 метров, выложенные красочной мозаикой. Часы показывают время с точностью до 15 минут.

Солнечное часы на Светлогорском променаде
Солнечное часы на Светлогорском променаде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Закат на Балтийском море
Закат на Балтийском море
Дарья Драй © ИА REGNUM

Зеленоградск

Другой известный курорт области — Зеленоградск. Первое упоминание городка Кранц (довоенное название) приходится на 1252 год, что позволяет считать это место первым поселением тевтонских рыцарей на территории региона. Является наиболее близким от Калининграда курортом (20−30 минут на электричке), что делает его популярным местом отдыха для жителей области.

Побережье Балтийского море в районе города Зеленоградск
Побережье Балтийского море в районе города Зеленоградск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Город Зеленоградск
Граффити на стене здания в Зеленоградске
Город Зеленоградск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Граффити на стене здания в Зеленоградске
Дарья Драй © ИА REGNUM
Закат на Балтийском море
Закат на Балтийском море
Дарья Драй © ИА REGNUM
Побережье и Балтийского море в районе города Зеленоградск
Побережье и Балтийского море в районе города Зеленоградск
Побережье и Балтийского море в районе города Зеленоградск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Побережье и Балтийского море в районе города Зеленоградск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Закат на Балтийском море
Закат на Балтийском море
Дарья Драй © ИА REGNUM

Из Зеленоградска можно отправиться на Куршскую косу.

Куршская коса

Куршская коса по праву является визитной карточкой Калининградской области. Узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной формы, отделяющая пресный Куршский залив от соленого Балтийского моря. Ее протяженность — 98 км, 48 км из которых принадлежит России, остальное — Литве. Самое узкое место — всего 400 метров, самое широкое — 4 километра.

Лебедь в Куршском заливе
Лебедь в Куршском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лодка на берегу Куршского залива
Водные лилии в Куршском заливе
Лодка на берегу Куршского залива
Дарья Драй © ИА REGNUM
Водные лилии в Куршском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кайтсерфинг на Куршской косы
Кайтсерфинг на Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кайтсерфинг на Куршской косы
Кайтсерфинг на Куршской косы
Кайтсерфинг на Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кайтсерфинг на Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM

На российской части косы разместились три поселка — Лесной, Рыбачий и Морское. Последний поселок наиболее живописный из всех. Именно там можно увидеть уникальную природную особенность — белоснежные дюнные ландшафты. Настоящие горы из песка, которые все время меняют размер и формы. Здесь находится знаменитая дюна — Высота Эфа. Это самая высокая дюна в Европе, ее высота достигает 62 метров, откуда открывается потрясающий вид на Куршский залив.

Куршская коса
Куршская коса
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дюны Эфа
Дюны Эфа
Дюны Эфа
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дюны Эфа
Дарья Драй © ИА REGNUM
Растительность на берегу Куршской косы
Растительность на берегу Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Отдыхающие под зонтом на пляже Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Отдыхающиек на пляже Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прогулка по берегу Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM

На территории косы благоустроены различные смотровые площадки, откуда можно наслаждаться невероятными видами Балтийского побережья.

Смотровая площадка на Куршской косы
Смотровая площадка на Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кафе на Куршской косы
Кафе на Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Растительность на берегу Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Растительность на берегу Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Растительность на берегу Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прогулка по берегу Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Растительность на берегу Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Растительность на берегу Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Побережье Куршской косы
Побережье Куршской косы
Дарья Драй © ИА REGNUM