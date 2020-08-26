Москва, , 15:28 — REGNUM Каждый пятый ребенок в России (20%) сталкивается с кражей его аккаунта в соцсетях или играх. Каждый десятый (10%) становится жертвой онлайн-мошенников, сообщили в «Лаборатории Касперского».

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Почти половина (46%) детей признались, что знакомятся с незнакомыми им людьми в социальных сетях. Около трети (28%) получали запрос в интернете от взрослых незнакомых людей.

По данным «Лаборатории Касперского», дети и подростки составляют одну из основных аудиторий канала YouTube. Практически у половины детей (45%) есть аккаунт в этом сервисе.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство родителей (72%) уверены что интернет — опасная среда для детей.

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