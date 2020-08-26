Красногорск, , 15:33 — REGNUM В Подмосковье началась осенняя миграция гадюк, что создаёт определённые риски для местных жителей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Миграция ядовитых змей вызвана осенним понижением температуры в ночное время, отметил начальник отдела охраны лесов ГКУ МО «Мособллес» Святослав Некляев.

«С наступлением холодов змеи собираются в укрытия, сплетаются в клубки и впадают в зимнюю спячку. В таком состоянии у них замедляются все жизненно важные процессы: сердце замедляет свой ритм до шести ударов в минуту, а обменные процессы становятся очень вялыми», — рассказал Некляев.

Миграция ядовитых пресмыкающихся создаёт дополнительные риски быть укушенным. Однако следуя ряду правил этой угрозы можно избежать. Собирая грибы или просто гуляя в лесу, где есть змеи, нужно создать шум: шуршать палкой, шаркать ногами и не забывать надевать плотную и высокую обувь. При этом председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир призвала не убивать гадюк.

«В Московской области гадюки занесены в Красную книгу. Не нужно их убивать. Они регулируют численность грызунов, в первую очередь мышей, и помните, змеи просто так не нападают. Не трогайте их и не будете укушены», — сказала Казимир.

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