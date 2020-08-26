Москва, , 15:27 — REGNUM В Москве из-за плохой погоды могут усилиться пробки на дорогах. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Ливень (сс) Pridatko Oleksandr

«Из-за погоды вечерние пробки могут усилиться», — говорится в сообщении телеграм-канала департамента.

В пресс-службе отметили, что московский городской транспорт продолжает работать в штатном режиме, перекрытий и задержек нет. Поэтому в вечернее время в столичном департаменте рекомендуют автовладельцам использовать не личный транспорт, а общественный.

Как сообщало ИА REGNUM, погоду в Москве 26 августа определяет холодный фронт.