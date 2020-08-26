Ханты-Мансийск, , 15:24 — REGNUM В Югре допуск учащихся к очным занятиям в школе с 1 сентября 2020 года проводится на основании списков, сформированных медицинскими организациями. Соответствующий совместный приказ подписан руководителями департаментов здравоохранения и образования ХМАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приказ «Об утверждении алгоритма допуска несовершеннолетних к образовательному процессу в образовательные организации Югры, алгоритма допуска работников образовательных организаций Югры к трудовой деятельности» подписан 14 августа 2020 года.

Согласно алгоритму, школа направляет списки учащихся в медицинские организации. Получение медицинского заключения (справки) потребуются только тем, кто находится в списке контактных лиц или имеет признаки заболевания. Об этом родителей уведомят классные руководители учеников.