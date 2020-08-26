Москва, , 15:17 — REGNUM Рекомендации эксперта по удалению каких-либо сообщений в смартфоне с конфиденциальными данными, несомненно, правильные и полезные. Но, к сожалению, даже они не гарантируют безопасность средств граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Нью Рига Финанс Клаб Александр Зюриков.

«Сейчас есть слаженные группы мошенников, целенаправленно охотящихся за мобильными телефонами людей, у которых на банковских счетах есть серьезные средства.

Все виды защиты, включая блокировку по отпечатку пальца и даже распознаванию лица могут быть обойдены при соответствующем уровне квалификации и подготовке к конкретным действиям.

Иногда банковские службы безопасности успевают блокировать опасный перевод, но и там могут быть сообщники преступников. Порой удаётся вернуть средства, уже переведенные и снятые мошенниками со счетов, но это довольно долгий и сложный процесс.

Поэтому желательно не иметь на счетах, удаленный доступ к которым возможен с вашего мобильного устройства, значительных сумм. А в случае пропажи телефона экстренно блокировать сим-карту и все операции по доступным через приложения на нем счетам», — высказал свою точку зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательно надо удалять сообщения в телефоне, которые содержат конфиденциальные для абонента данные считает директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев.

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