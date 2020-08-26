Омск, , 15:15 — REGNUM Данные анализов, ставшие основанием для выводов об интоксикации ингибиторами холинэстеразы оппозиционного блогера Алексея Навального, попросил у медиков из немецкой клиники «Шарите» главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский. Об этом говорится в его письме коллегам из Германии, скан которого опубликован 26 августа в Telegram-канале журналиста Евгения Попова.

БСМП №1 в Омске. Больница, в которую госпитализировали Алексея Навального Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Открытая информация, безусловно, пойдет на пользу делу и здоровью самого пациента. В этой связи были бы признательны вам за максимально подробные данные о том, что именно вам удалось определить в результате исследований и на основании каких данных был сделан вывод об интоксикации ингибиторами холинэстеразы», — говорится в письме.

Также в нем указано, что диагноз отравления рассматривался врачами омской клиники при поступлении туда Навального, однако он подтвердился и был снят «как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предприниматель Евгений Пригожин, который ранее заявил о своем намерении «раздеть и разуть» блогера Алексея Навального, действует только в интересах своего бизнеса.