Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM Ростовская школа № 86 имени Героя Советского Союза Дмитрия Пескова готова к новому учебному году с учётом требований санитарных властей. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила директор образовательной организации Татьяна Камышная.

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«Школа к новому учебному году полностью готова. Так, за каждым классом закреплён отдельный кабинет, помещения оснащены антисептиками и будут регулярно обрабатываться. Составлено ступенчатое расписание уроков, график питания. Мы с нетерпением ждём наших детей», — отметила собеседница ИА REGNUM.

Напомним, что в Ростове-на-Дону все общеобразовательные учреждения получили средства для выполнения санитарных требований — более 77 млн рублей. На них будут закуплены антисептики, термометры, рециркуляторы воздуха.

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