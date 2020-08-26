Рабочий посёлок Урдома, Архангельская область, 26 августа 2020, 15:06 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский прибыл с рабочим визитом в Ленский район. На встрече с главой региона местные жители развернули плакат с требованием закрыть проект «Шиес».
Как сообщало ИА REGNUM, Цыбульский сразу после вступления в должность врио губернатора заявил, что он не поддерживает проект «Шиес» и намерен добиться его закрытия. Проект был исключен из списка приоритетных, а в конце апреля было объявлено, что на Шиесе началась рекультивация, однако экоактивисты эту информацию опровергают.