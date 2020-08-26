Лондон, , 14:56 — REGNUM Противомоскитные средства, имеющие в своем составе компонент Citriodiol, могут быть эффективными в борьбе с новым коронавирусом, об этом со ссылкой на данные британских военных сообщает Sky News.

Еще весной британский телеканал сообщал о том, что подобные средства выдаются в войсках как одно из дополнительных средств сдерживания распространения опасного патогена. Как отметили в компании-производителе, этот компонент показал свою эффективность против разного рода коронавирусов, поэтому средство направили на исследования в надежде на то, что он сможет помочь и против нового патогена.

Тогда управляющий директор Citrefine International Ltd Жаклин Уотсон обращала внимание на то, что «есть очень неплохие шансы» того, что Citriodiol может в борьбе с новым вирусом, который стал причиной мировой эпидемии. Она тем не менее подчеркнула, что необходимы дополнительные исследования.

Теперь же Sky News ссылается на предварительные исследования британской Лаборатории оборонной науки и техники, которые отметили, что Citriodiol действительно способен разрушать структуру ДНК коронавируса.

Среди тех средств, в составе которых присутствует этот компонент, Sky News называл Mosi Guard — средство против комаров, клещей и мошек.

Тем не менее британский телеканал подчеркнул, что даже в вооруженных силах, где раздавались средства с этим компонентом, они играли лишь вспомогательную роль, применяясь наряду с другими санитарными мерами.