Москва, , 14:55 — REGNUM То, что при расчете рабочего стажа и начислении пенсий возможны технические ошибки, известно давно. Ничего страшного или, тем более, удивительного в этом нет. Не ошибается тот, кто ничего не делает, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тема эта обсуждается давно и сейчас просто получила огласку, когда Счетная палата обнародовала свои выводы о появлении подобных ошибок.

Впрочем, предлагаемые рецепты исправления ситуации, которые некоторыми СМИ подаются как некий лайфхак или даже хайп, на самом деле не содержат в себе ничего нового.

Более того, предполагается единственно правильный вариант, который должен прийти в голову любому здравомыслящему человеку и без подсказки «извне». Надо обратиться в Пенсионный фонд РФ (ПФР и написать заявление.

«Если меры не будут приняты в сжатые сроки, надо написать еще одно и упорно добиваться восстановления истины». При этом уточняется, что в конечном итоге ошибки будут поправлены.

Правда, без внимания остался еще один нюанс — из-за того, что сведения об умерших иногда приходят в Пенсионный фонд с заметным опозданием, пенсия умершему продолжает какое-то время начисляться, а некоторые родственники благополучно получают эти деньги на руки.

И тут думается, вряд ли пойдут писать заявления те не совсем порядочные граждане, которые сознательно обманывают государство, получая пенсию за уже умершего человека.

Не нужно быть профессиональным юристом, чтобы понимать, что эти действия противозаконны. Так что у ПФР еще есть весьма непростые задачи, чтобы побороть подобные дефекты системы», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане могут восстановить свои права в случае ошибки при начислении пенсий, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский.

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