Красногорск, , 14:57 — REGNUM Около 70% подмосковных педагогов были проверены на наличие антител к коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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"Еще с 17 августа мы начали проводить ИФА-исследования педагогам подмосковных школ. На данный момент 71,8% учителей уже прошли тестирование — это порядка 34,5 тысячи человек», — рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

На данный момент антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у 8,2% педагогов. Всего в регионе предполагается к началу учебного года провести ИФА-исследование 48 тысяч педагогов.

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