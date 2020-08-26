Нур-Султан, , 14:52 — REGNUM Более 800 населенных пунктов в Казахстане не обеспечены интернетом. Об этом 26 августа заявил представитель комитета телекоммуникаций министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Виталий Ярошенко на пресс-конференции.

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По его словам, широкополосный доступ к интернету в Казахстане имеют 4646 населенных пунктов из 6459. До конца года интернетом планируется обеспечить все сельские населенные пункты, в которых проживают более 250 человек. К интернету не подключены 883 села.

Ярошенко добавил, что до конца 2020 года государство закупит услуги широкополосного доступа в интернет для 3718 государственных органов в 1257 селах.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Казахстан занял второе место по дешевизне мобильного интернета. На первом месте оказался Иран, где стоимость одного гигабайта составила всего 5 рублей.

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