Красногорск, , 14:47 — REGNUM До конца 2020 года в Подмосковье планируется ликвидировать более 100 зданий. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Ветхое жилье Марина Каширская © ИА REGNUM

Речь идёт об аварийных и самовольно построенных объектах. В общей сложности планируется ликвидировать 120 таких зданий. При этом достроить или восстановить планируют 50 аварийных и недостроенных объектов.

Всего же в регионе находится 574 аварийных объекта. При этом 228 из них выявили в первые шесть месяцев 2020 года.

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