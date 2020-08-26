Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Глава комитета по законодательству петербургского Заксобрания Денис Четырбок («Единая Россия») предложил Смольному на полгода ввести мораторий на закрашивание уличных рисунков (граффити), а за это время согласовать поправки к городскому законопроекту о легализации уличного искусства.

Обращение парламентария направлено трем вице-губернаторам Санкт-Петербурга — Николаю Линченко, Александру Бельскому и Николаю Бондаренко. Депутат призывает вице-губернаторов поручить профильным комитетам не противостоять принятию закона о стрит-арте, а вместе с Заксобранием определить правила для граффити, которые устроят горожан, власти и художников.

Напомним, недавно стало известно, что городские власти требуют закрасить полюбившиеся жителям граффити, в том числе портрет Сергея Бодрова в образе героя фильмов «Брат». Ранее коммунальщиками были уничтожены граффити с изображением нобелевского лауреата, поэта Иосифа Бродского и других связанных с Петербургом личностей.

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«Опять война с портретами, опять чиновники требуют закрасить полюбившиеся жителям граффити. Опять вместо того, чтобы гордиться молодыми художниками и поддерживать их, специалисты в коридорах власти устраивают какие-то бюрократические фокусы и на ровном месте создают проблему», — возмутился Денис Четырбок.

Он напомнил, что в Законодательном собрании уже создана рабочая группа по этой теме, «но ничего, кроме категорического «не хотим», от чиновников мы не слышим».

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По словам депутата, необходимо «создать эффективный рабочий механизм защиты уличного искусства, отказаться от этой бессмысленной войны с портретами».

Это возможно, если есть желание сторон, «а я уверен, что и у губернатора, и у депутатского корпуса оно есть», отметил депутат.

Если призыв парламентария не будет услышан вице-губернаторами, Четырбок направит депутатский запрос главе региона Александру Беглову.

«У нас возле половины станций метро грязь из-за несанкционированной торговли, урны мусором переполнены, а «кабинетные эксперты» заставляют коммунальщиков бросать свои лопаты и метлы и хвататься за ведра с краской. Это ненормально», — заключил единоросс.

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