Вашингтон, , 14:44 — REGNUM В Сети появилось патентное изображение гиперкара, которое было подано японским автопроизводителем в ведомство Соединенных Штатов по патентам и товарным знакам (USPTO). Об этом сообщается на сайте letnews.ru.

В патентной заявке имеется не только изображение внешнего вида будущей новинки, но и описываются конструктивные особенности автомобиля. В частности в документе есть эскиз секции навеса спортивного купе, который даёт представление о том, как можно входить и выходить из автомобиля.

На данный момент автокомпания ведёт разработку гиперкара GR Super Sport. Поэтому патент, вероятно, относится именно к этому авто. На это указывает и форма кузова машины на патентной иллюстрации — она совпадает с кузовом гиперкара GR Super Sport.

Напомним, с января по июль 2020 года самым продаваемым новым автомобилем японской марки в России стала модель Toyota RAV4. За отчётный период российские автолюбители купили 18 895 таких авто — на 14,7% больше, чем год назад.

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