Яунде, , 14:36 — REGNUM Двое из семи военнослужащих армии Камеруна, которых судили за убийства женщин и детей, были оправданы и освобождены из-под стражи. Об этом передает ВВС Pidgin со ссылкой на заявление одного из адвокатов подозреваемых.

Двое подозреваемых, Годве Мана Дидье и Манасс Джакобей Джонатан, были признаны невиновными, поскольку они лишь являлись свидетелями убийств, заявил адвокат Сильвестр Мбен Пиджин. Процесс проходил за закрытыми дверями в столице Камеруна, Яунде. Вынесение приговора остальным пяти солдатам назначено на 30 августа.

Видеозапись убийства двух женщин и двух малолетних детей солдатами распространилась в социальных сетях и вызвала всемирное возмущение в 2018 году. Первоначально правительство Камеруна отклонило видео как «фейковые новости».

Однако следователи ВВС Africa Eye провели судебно-медицинский анализ видеозаписи, доказав, что убийства были действительно совершены камерунскими солдатами в 2015 году недалеко от деревни Зелевет на севере Камеруна. Семеро солдат были арестованы в 2018 году после появления в сети видеозаписи.

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